Les élus du groupe d’opposition de droite et du Front national ont claqué la porte, au moment où était abordée la question de l’affaire des impayés de l’ex-Poitou-Charentes. La majorité socialiste a saisi l’opportunité de rembarrer la droite et l’extrême-droite, en évoquant les affaires judiciaires de leurs candidats à la Présidentielle François Fillon et Marine Le Pen. Ce qui n’a guère plu à l’opposition qui a quitté la salle des débats. Matisse Sorignet :

A leur retour, les élus d’opposition ont finalement pu s’exprimer pour légitimer leur action. Et Stéphane Delpeyrat-Vincent de rappeler qu’il sera toujours là pour défendre la majorité.