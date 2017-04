C’est l’idée originale lancée par Fabrice Roux. Un hôtelier de l’île qui veut anticiper la baisse de fréquentation durant les prochains week-ends électoraux. Avec une première opération du 13 avril au 7 mai, pendant les Présidentielles, et du 11 au 18 juin pendant les Législatives. Pour participer, il faut évidemment présenter une procuration. Et l’idée semble avoir séduit le club des hôteliers, l’association de l’Hôtellerie de plein air et l’office de tourisme Marennes-Oléron qui participent à l’opération. On écoute l’initiateur du projet Fabrice Roux :

Des opérations annexes seront menées aussi dans les restaurants labellisés « Assiette Saveur Marennes-Oléron » qui privilégient les circuits courts et les producteurs locaux, avec des menus thématisés autour des élections.