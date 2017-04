La Commune, la Fédération des Chasseurs de Charente-Maritime et le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes, viennent de signer un accord sur 8 ans. Il permettra d’assurer la réhabilitation et la préservation de ce site naturel, une parcelle et un chemin rural d’environ 2,80 ha qui feront l’objet d’une valorisation écologique, mais également pédagogique. On écoute Oliver Allenou, responsable de l’antenne du CREN en Poitou-Charentes :

Un site de pelouse sèche d’intérêt majeur qui recèle des espèces rares de flore et de faune qu’on ne trouve que sur le territoire charentais. Olivier Allenou :