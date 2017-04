Il se trouvait sur la passe aux filles vers 13h30, au moment où la mer commençait à monter. Impossible de regagner la rive. Le couple et l’animal ont été secourus par l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 17 et déposés sains et saufs sur l’île Madame. Une histoire qui n’est pas la première du genre à cette saison. Les autorités ne cessant de rappeler de consulter les horaires de marée avant d’entamer la traversée.