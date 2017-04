Il s’agit d’une exploitation maraîchère biologique, avec pour but d’insérer socialement et professionnellement des personnes en situation de grande précarité. C’est la ferme du Mont d’Or qui accueillera le projet porté par l’association Arozoaar, qui souhaite mettre en avant les circuits courts. Fabienne Pouyadou, sa présidente :

L’association Arozoaar a reçu le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine qui vient de lui accorder une aide de 70 000 euros dont 50 000 euros pour l’acquisition du matériel agricole, et 20 000 pour l’accompagnement. L’activité devrait débuter le mois prochain, et les premiers paniers seront disponibles à l’achat dès le mois de septembre après récolte. Il est d’ores et déjà possible de réserver au 06 22 13 18 09.