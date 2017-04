Scène ouverte avec le groupe « Spitting Image » de La Rochelle.

En concertle 6 mai à l’Irish troll à Rochefort (22h).

Spitting Images a vu le jour en 2013 en distillant un rock vitaminé et festif.

Ses cinq membres vous proposent des reprises de standards rock, revisités à la sauce Spitting. Zz top, Lenny Kravitz, Rolling Stones, AC/DC, Aerosmith, Guns n Roses, Metallica et bien d’autres encore. En somme, c’est du rock bien « pêchu » qui vous fera passer un moment plein d’énergie, de quoi revitaliser vos oreilles avec un petit coup de pouce vitaminé. Le groupe se compose d’Olivier à la guitare solo et chœurs, de Marc à la guitare rythmique et chœurs, de Fred à la batterie, de Vincent à la basse et aux chœurs et de Walter au chant.

https://www.facebook.com/legroupe.spittingimages?fref=ts