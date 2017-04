Sa famille est sans nouvelle depuis sa fugue il y a un peu plus d’une semaine. C’était le mercredi 29 mars. Il a quitté son domicile situé à Fontcouverte à vélo, et aurait été aperçu vendredi dernier dans le secteur de Saintes. Le garçon est mince, mesure 1,80m, a les cheveux blonds, mi-longs et les yeux verts. Le jour de sa fugue, il portait un polo vert, un bermuda en jean foncé, un sweat gris à capuche et une casquette bleu-clair. Il avait un sac de sport noir avec un liseré orange. Son vélo est marron-noir. Si vous avez des informations, contactez le 05 46 93 01 19.