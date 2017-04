Mickaël Vallet sera bien candidat à l’élection législative dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime. Le maire socialiste de Marennes a annoncé officiellement ce matin qu’il déposera lundi matin sa candidature au siège de député. Il est accompagné dans son engagement par son suppléant, Eric Authiat, maire de Tonnay-Charente. En se présentant, Mickaël Vallet veut remettre au centre du débat les valeurs de loyauté et d’exemplarité des élus et les conditions d’existence des classes populaires, selon lui, délaissées depuis trop longtemps. On écoute Mickaël Vallet :

Autre credo du candidat, axer et trouver de la cohérence entre les politiques européennes, nationales et territoriales. Mickaêl Vallet :

S’il est élu, et en raison de la loi sur le non cumul des mandats, Mickaël Vallet renoncera à la mairie de Marennes et à la présidence de la CDC du bassin de Marennes et du Pays Marennes-Oléron. Dans ces conditions, les élus devront désigner un nouveau maire et un nouveau président.