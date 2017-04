Les deux équipes qui évoluent en Fédérale 1 sont sur le point de fusionner. Hier soir, le président du club de Cognac présentait le projet à ses joueurs et cadres. Il sera soumis au vote le 20 avril, lors de l’assemblée générale simultanée des deux clubs. Avec l’objectif de renforcer les moyens et les compétences, et en ligne de mire une possible montée en Pro D2. Cognac et Saint-Jean sont actuellement 2e et 3e de la poule 3, derrière Bobigny.