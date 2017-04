Il s’agit d’un périple solidaire de 5 000km à vélo entre Saint-Nicolas-de-Redon en Bretagne et Gibraltar en Espagne. Un pari fou pour sensibiliser au handicap et soutenir la famille du petit Nolan, décédé le 8 mars dernier. Il était atteint d’une maladie rare dite de Canavan. Les coureurs, qui ont entamé la course samedi matin, étaient dans notre département ce matin. Michel Fontaine en fait partie. Il nous parle de son action :

La situation des handicapés n’est pas suffisamment prise en compte selon Michel Fontaine. C’est donc le moyen de faire parvenir un message avant le premier tour des élections présidentielles :

Les dons seront reversés à l’Association « Ensemble avec Nolan » pour soutenir la famille.