Une période qui attire de nombreux visiteurs sur nos côtes, entraînant une forte augmentation du nombre de véhicules. Les vacances scolaires ont débuté pour la zone C ce week-end, Toulouse, Montpellier et Paris. Les contrôles seront renforcés, et l’accent sera mis sur la lutte contre l’alcool et les stupéfiants au volant. Depuis le début de l’année, 10 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. La sécurité routière est déclarée grande cause départementale 2017.