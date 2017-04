La Chambre de commerce et d’industrie dresse un bilan de l’année 2016 plutôt satisfaisant, malgré le contexte économique. +4,3% en un an. Soit un total de 16 853 entreprises inscrites au Registre du commerce et des sociétés, dont 1 928 créations.

Sur la circonscription de Saint-Jean-d’Angély, 225 entreprises ont été créées, soit une progression de +9% par rapport à 2015. Magalie Trioreau, responsable de l’antenne de Saint-Jean-d’Angély pour la CCI de Rochefort-Saintonge :

Et ce sont 122 entreprises qui ont été radiées sur le territoire l’an dernier. Une augmentation de 52,9% pour laquelle Magalie Trioreau a une explication :

Une radiation des entreprises sur le territoire saintongeais que la CCI espère voir baisser en 2017.