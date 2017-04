Elle a ouvert jeudi à la clinique Villa du parc. Elle se compose de 25 lits et va permettre de traiter des patients atteints de cette pathologie dont souffrent 70 000 personnes dans la région, ex-Poitou-Charentes. Une maladie qui se soigne bien, avec des traitement curatifs, mais aussi préventifs, et grâce à une action éducative qui a fait ses preuves. Le Dr Olivier Dubois, psychiatre et directeur de la clinique :

Créé à la demande de l’Agence régionale de santé, ce nouveau centre de soin dispose d’une unité de recherche qui est en lien permanent avec le CHU de Poitiers.