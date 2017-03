Il est urgent d’agir pour sauver la planète. C’est ce que viendront dire demain à La Rochelle le député écologiste Noël Mamère et la réalisatrice Coline Serreau, à l’occasion de la 8e édition « Terres et lettres » qui se déroule ce week-end. Des conférences, des projections et des échanges avec des auteurs, penseurs et acteurs locaux seront proposés pour comprendre les enjeux et les alternatives possibles. 1 000 participants sont attendus.