La majorité municipale envisage très sérieusement de réduire la dette de la ville, qui s’élève à près de 10 millions d’euros. Et le pari est ambitieux, car la maire Françoise Mesnard entend rembourser un million d’euros cette année. Le tout avec moins d’emprunts, le maintien des projets, et une stabilité des taux d’imposition. On l’écoute :

Autre dossier important à l’ordre du jour du conseil municipal qui a lieu demain soir : le projet de parc éolien sur la commune de Voissay. Selon l’architecte des bâtiments de France, les machines, situés à 6km de Saint-Jean-d’Angély, pourraient affecter le paysage alentour. La maire qui est contre proposera d’émettre un avis défavorable.