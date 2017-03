A l’appel de neuf organisations syndicales et associations, des manifestations sont organisées dans toute la France pour protester contre la dégradation des conditions de vie des retraités, notamment en ce qui concerne la baisse du pouvoir d’achat. -20% en 20 ans. Mais aussi la différence de traitements entre hommes et femmes, environ 40%, l’accès aux services publics et aux maisons de retraites. Un rassemblement qui en annonce d’autres, selon Michel Deshayes, membre du bureau de l’union locale CGT de Saintes :

En Charente-Maritime, trois rassemblements sont prévus. A 10h place de Verdun à La Rochelle, et à 10h30 à 10h devant la statue de Pierre-Loti à Rochefort à 10h30 et place Bassompierre à Saintes.