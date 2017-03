Elle a été signée cet après-midi entre la Chambre de métiers et de l’artisanat et la Communauté de Communes. Elle va s’articuler autour de trois axes pour encourager la création d’entreprises et la formation de jeunes artisans. Pascal Massicot, le président de la CDC de l’île d’Oléron :

La première action de formation intitulée « Osez les marchés publics » s’adresse aux artisans du bâtiment du territoire oléronais et se déroule jusqu’à demain à la Maison des entreprises à Saint-Georges-d’Oléron.