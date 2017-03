Des travaux lourds et coûteux. C’est la conclusion faite ce matin par Jean-Louis Nembrini au Lycée de la mer à Bourcefranc-le-Chapus. Le vice-président de la région en charge de l’Education s’est rendu sur place pour constater les dégâts de la tempête Leiv début févier, et faire le point sur l’avancée des travaux de réparation. 160 000 euros ont déjà été investis par la Région pour remplacer la toiture du réfectoire et du foyer qui s’était envolée. Jean-Louis Nembrini :

Pas d’estimation chiffrée pour le moment. Les expertises sont en cours pour évaluer la remise en état complète du foyer et de la salle de conférence. Pendant les travaux, les élèves demi-pensionnaires et internes sur les 600 que compte l’établissement bénéficient de la salle communale du Sémaphore pour la restauration. Les repas ont été acheminés du Lycée Dassault de Rochefort jusqu’en février, puis de la cuisine centrale de Rochefort puisque les travaux de remise en état ont pris plus de temps que prévu. D’où l’impatience de Maurice-Claude Deshayes, conseiller régional et président du conseil d’administration du Lycée de la mer de Bourcefranc :

A noter que se pose aussi la question d’installer de nouveaux panneaux photovoltaïques. La Région attend les conclusions des experts.