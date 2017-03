Les fidèles n’ont pas manqué le rendez-vous qu’offre les grandes marées d’équinoxe. Avec des coefficients de 108 et 109 attendus demain, il devrait encore y avoir plus de monde, d’autant que le soleil est lui aussi au rendez-vous. Nous avons rencontré quelques aficionados ce midi plage de Gatseau à Saint-Trojan-les-Bains, sur l’île d’Oléron :

Effectivement 5kg par jour et par personne. A noter que la préfecture a lancé un appel à la prudence. Il est recommandé aux pêcheurs de bien se renseigner sur la météo, les horaires des marées, les zones à risque, et la réglementation de la pêche à pied. Et surveiller la montée des eaux. En cas d’urgence, il faut contacter le 18 ou le 196. Demain les coefficients de marée seront les plus élevés. 108 à 6h45 et 109 à 19h09.