Durant cinq jours, la ville de Rochefort va vivre au rythme de la culture océanienne avec pour invitée cette année La Nouvelle-Calédonie. Unique en Europe, le festival organisé par l’association Cinéma des Ailleurs combine cinéma et littérature et invite des auteurs et des réalisateurs de toute la zone du Pacifique à présenter leurs œuvres et en débattre avec le public. Parmi eux cette année, l’écrivain Alban Bensa auteur de « les sanglots de l’aigle pêcheur, Nouvelle-Calédonie : la guerre kanak de 1917 » et Alan NOGUES réalisateur du film « La dernière révolte ». C’est jusqu’au 2 avril. Retrouvez toutes les informations sur le site www.rochefortpacifique.org.