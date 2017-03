Ce week-end, le responsable de la campagne du candidat à la présidentielle sur le secteur de Royan-Marennes-Oléron Franck Barraud a été victime de vandalisme. Sa caravane a été incendiée, et sa voiture a été vandalisée, ainsi que celle de son fils. Du fumier et de l’urine ont été retrouvés à l’intérieur. Et des insultes ont été inscrites sur les portières. Franck Barraud a porté plainte. Sur Facebook, il soupçonne le Front national d’être à l’origine de tels actes. Le responsable local du FN menace de porter plainte pour diffamation.