Les cinq candidats ont été présentés hier à La Rochelle. Certains étaient déjà présents aux élections départementales. A l’image de Jean-Louis Leygonie sur Rochefort-Aunis, Rachel Cointet sur Saintes/Saint-Jean-d’Angély, et Isabelle Texier sur Royan-Est. Le conseiller régional Jean-Marc de Lacoste-Lareymondie sera, lui, présent à La Rochelle. Et sa collègue à la région Sandrine Werbrouck, par ailleurs responsable départementale du FN, a été investie sur Royan-Ouest. On ne connaît pas encore les noms de leurs suppléants. Ils seront investis plus tard par le parti.