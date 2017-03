Midi en France débarque à Royan. L’émission de France 3 sera la semaine prochaine sur la côte de beauté. Vincent Ferniot et son équipe s’installeront sur l’esplanade Kérimel de Kerveno à partir de lundi. Des tournages sont prévus dès 10h tous les jours jusqu’à jeudi. Au programme : les 30 ans du festival Un violon sur le sable, la restauration de l’église de Royan, zoom sur le Lycée de la mer à Bourcefranc, l’érosion qui menace le village de Talmont-sur-Gironde et le thermalisme qui soigne le stress et le burn-out à Saujon.