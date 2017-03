Ils sont encore hébergés dans des Centres d’accueil et d’orientation de Rochefort, Corme-Ecluse et dans l’agglomération de La Rochelle. Certains viennent de quitter les centres d’hébergement temporaires de Saint-Georges-de-Didonne et Les Mathes. Ils rejoindront progressivement les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile de droit commun. Le point avec Matisse Sorignet :