C’est la Semaine nationale des alternatives aux pesticides. A cette occasion, l’association Pays Aigrefeuillais en Transition organise dès demain le festival des alternatives et de la transition. Trois jours pour échanger, débattre et s’informer autour des questions de l’alimentation, de la santé et des pesticides. Car il est urgent d’agir dès maintenant selon Sonia Gaborit, l’une des organisatrices :

Et l’association compte sur les élus municipaux pour se mobiliser. Sonia Gaborit :

Conférence demain à 18h30, salle de la piscine. Samedi, stands et ateliers dès 10h à la salle des fêtes, et à 17h projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? ». Et dimanche sortie découverte au lac de Frace.