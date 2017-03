Les principaux candidats à l’élection présidentielle s’affrontent ce soir sur TF1. Hamon, Fillon, Le Pen, Macron et Mélenchon vont débattre sur le plateau de la première chaîne. Les petits candidats n’ont pas été invités. Ce que déplore Nicolas Dupont-Aignant, l’un des onze candidats officiellement déclarés et qui ont obtenu les parrainages suffisants. 155 élus de la Charente-Maritime ont parrainé un candidat. François Fillon est celui qui en a recueilli le plus, 34. Emmanuel Macron est 2e avec 26 signatures. Jean Lassale, 3e, avec 13 parrainages.