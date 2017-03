Les syndicats ont obtenu gain de cause hier, en réclamant 20 postes supplémentaires dans le second degré. Ce qui porte à 47 le nombre total de créations. Avec plus de moyens dans les lycées. Et beaucoup moins dans les collèges. Notamment en Charente-Maritime. Le département perd 18 postes. Alors, ces créations, ce n’est pas suffisant pour Magalie Espinasse, co-secrétaire du syndicat enseignant SNES-FSU dans l’académie de Poitiers :

Magalie Espinasse qui dénonce par ailleurs la pénurie de médecins scolaires. Deux sur trois rattachés au rectorat ont démissionné, en raison de leurs conditions de travail. Elle compte bien interpeller de nouveau le rectorat et le ministère.