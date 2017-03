L’association L214 a publié ce matin une nouvelle vidéo choc de maltraitance animale. Elle a été réalisée dans un élevage intensif de cochons près de Quimper, dans le Finistère. La vidéo montre des animaux enfermés dans des conditions déplorables, qui se mangent entre eux et qui vivent au milieu d’ossements et de cadavres en décomposition. L’ONG a porté plainte et demande aux autorités la fermeture de cette exploitation. Un nouvel exemple qui conforte Audrey Jean dans son engagement. Elle est référente L214 à La Rochelle :

Une vidéo publiée à deux jours de la Journée internationale sans viande. A cette occasion, l’association L214 organisera à La Rochelle une pyramide alimentaire vegan géante pour sensibiliser les passants à l’alimentation végétalienne. Audrey Jean :

L214 sera samedi de 11h à 15h place des petits bancs à La Rochelle.