Nicolas Moufflet, le fondateur et président de l’entreprise Lyspackaging, a mis au point avec un laboratoire une bouteille entièrement végétale, compostable et biodégradable. Ingrédient de base : des résidus de canne à sucre. Une innovation majeure pour l’environnement, alors qu’actuellement 55% des bouteilles en plastique sont recyclées et ne peuvent l’être à l’infini, comme l’explique Nicolas Moufflet :

Actuellement l’entreprise se fournit en déchets sur la région Nouvelle-Aquitaine, mais va étendre sa prospection à toute la France pour diversifier les composants des bouteilles et développer un marketing original en créant un code visuel spécifique. Nicolas Moufflet :

En projet aussi pour Noël, une bouteille à base de coquilles d’huîtres à l’aspect pierre pour servir le vin blanc qui les accompagne. D’ici là, l’entreprise aura déménagé dans de nouveaux locaux de 2 500m2, toujours à proximité de Saintes, pour répondre à une demande croissante de ses produits. Un million de bouteilles ont déjà été commercialisées.