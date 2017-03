Depuis hier, 22 associations s’activent autour d’évènement pour soutenir la cause des personnes handicapées. Plusieurs évènements sont prévus autour du sport et de la culture. Le but, démontrer que le handicap n’empêche pas de participer à la vie de la société, et sensibiliser le grand public à la différence. Point d’orgue de cette semaine, la signature de la charte Romain Jacob par l’ensemble des professionnels de la santé. Une grande satisfaction pour Jasmine Cooche, de l’Association départementale pour l’éducation et l’insertion :

La charte sera signée par l’ensemble des partenaires le 23 mars à l’hôpital Saint-Louis de La Rochelle, en clôture de cette semaine du handicap qui dure en fait deux semaines à La Rochelle. A noter le mercredi 22 mars à 20h30 à la Maison de l’étudiant, la représentation par Frédéric Zeitoune de « L’histoire enchantée du petit juif à roulette ».