Les élus du conseil municipal devront se prononcer sur l’autorisation de céder le bâtiment à un entrepreneur privé. En l’occurrence Joël Joanny, un investisseur de Cognac, à l’origine du Summer sound festival. Celui-ci prévoit d’y créer des bureaux dans la tour de verre, mais aussi des logements, des commerces et une salle de spectacle. L’opposition centriste et socialiste dénonce une délibération précipitée, sans concertation et solutions contradictoires. Une pétition a été lancée.