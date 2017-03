Le 20 février 2013, l’ancien maire de Semussac était retrouvé sans vie dans son camping à Royan, ligoté et battu à mort pour de l’argent et des bijoux dérobés dans son coffre-fort. Quatre ans après le drame, deux Roumains comparaissent pour vol avec violence ayant entraîné la mort, et deux autres pour complicité. Le rappel des faits, Christophe Coriton :

Et le procès du meurtre de Michel Reutin va durer quatre jours.