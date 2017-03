Demander sa carte d’identité et son passeport sur internet, ce sera désormais possible à compter de mercredi. Sur ants.gouv.fr. Il vous suffira de prendre quelques minutes pour remplir le formulaire et de vous rendre en mairie pour finaliser votre démarche. 27 communes de Charente-Maritime seront habilitées à le faire. La liste sur le site de la préfecture. La procédure sera plus simple et plus rapide. 15 jours seront nécessaires pour obtenir vos pièces d’identité, en une seule fois. Une modernisation devenue indispensable selon Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime :

Et une réorganisation de la délivrance des permis de conduire et des cartes grises sera également mise en œuvre à l’automne prochain.