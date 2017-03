La semaine prochaine, des lycéens seront sensibilisés aux conséquences de la drogue sur le cerveau. Comment réagit-il face à une addiction ? C’est la question qui sera posée par le CCAS et la Maison associative de la santé avec l’exposition « Cerveau et addictions ». Elle a été montée par une équipe de chercheurs et de spécialistes de Poitiers. Et si les jeunes sont visés, c’est parce que leur cerveau est en plein développement. Ce qui peut causer des problèmes une fois adultes. Hélène Nguyen, coordinatrice de la Maison associative de la santé :

http://www.vogueradio.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/expo-cerveau-addictions.mp3

Toute la semaine prochaine, des jeunes des lycées de Rochefort et de celui de Surgères visiteront l’exposition. Mais elle est aussi ouverte au grand public jusqu’au 22 mars à la salle Aurore, au palais des Congrès. Rendez-vous les mercredis et samedis de 10h à 17h.