Dans un peu plus d’une semaine, l’avenue de la Libération va entamer sa mue, dans le cadre du projet de réhabilitation du parking du château et ses abords. La première phase des travaux commencera le 22 Mars, au lendemain de la foire mensuelle pour ne pas perturber l’activité des forains. Ce chantier express va durer trois mois. Des perturbations sont à prévoir, et il faudra prendre son mal en patience. Autant du côté des riverains que des commerçants, et des clients. Matisse Sorignet :

Et l’investissement s’élève à 1,5 millions d’euros.