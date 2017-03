Scène ouverte avec Guyome Simonnet du festival Takavoir à Niort.

8ème édition le 11 mars au Moulin du Roc, scène nationale à Niort. De 13h30 à 22h30, l’accès au festival et à toutes les activités sera gratuit.

Porté par l’association niortaise hORS cHAMPS, le Festival TAKAVOIR est né en 2009 de l’idée fondatrice de conjuguer création filmique et éducation à l’image.

Valoriser le potentiel créatif de tout un chacun par le biais de diffusions et d’une compétition, et grâce à un outil que nous avons (presque) tous en notre possession, est au cœur de notre démarche.

Le Festival TAKAVOIR s’inscrit dans une logique d’action culturelle : des réalisateurs en herbe s’investissent dans cette aventure grâce à la mobilisation d’établissements scolaires en Poitou-Charentes, ainsi que de maisons de quartier et de centres socio-culturels.

En sept éditions, le Festival TAKAVOIR a su attirer des réalisateurs du monde entier : Biélorussie, Inde, Pologne, Hongrie, Italie, Grande-Bretagne, Espagne…

Après « L’Arbre », « Noir », « Absurde », « Hors champ » et » 90 Secondes », il n’y a pas de thème pour l’édition 2017 de TAKAVOIR. Sujet libre, donc.

Mais attention, il y a quand même une contrainte : la durée des films ne doit pas dépasser 3 minutes (génériques inclus).

