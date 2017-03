L’association organise une campagne de collecte de denrées pour assurer ses distributions d’été. Les quelque 1000 bénévoles seront présents dans 134 magasins du département. 121 tonnes d’aliments avaient été récoltées l’année dernière. Au centre de La Tremblade on se prépare. Une soixantaine de bénévoles seront sur le pont demain et samedi pour récupérer les dons dans les grandes surfaces du bassin de Marennes et de la presqu’île d’Arvert. L’an dernier, ils avaient collecté 3 tonnes et demie de denrées. Et cette année, les besoins sont assez précis selon Claude Blet-Charaudeau, responsable du centre des restos du Cœur de La Tremblade :

Voilà pour les besoins en denrées, mais les restos ont aussi besoin de bénévoles d’un jour pour les aider à recueillir les dons. Vous pouvez envoyer un mail à ad17.benevolat@restosducoeur.org.