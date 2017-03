Malgré la sécheresse hivernale, les pluies abondantes de ces dernières semaines ont permis de réalimenter les cours d’eau du département, dont certains étaient en situation critique. La saison qui s’ouvre samedi à 6h54 précises avec la pêche à la truite est donc assurée, mais ce n’était pas couru d’avance estime Xavier Sécher, de la fédération départementale de pêche :

19600 pêcheurs sont d’ores et déjà inscrits, mais la fédération de pêche de la Charente-Maritime attend encore des inscriptions tardives. 26 parcours seront disponibles cette année, en plus des nombreux cours d’eau habituels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.peche17.org.