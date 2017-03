La fuite à l’origine de la pollution fin janvier a été réparée. Et les installations ont été modifiées pour corriger le défaut de conception qui est probablement à l’origine de l’incident. Les travaux réalisés ont été vérifiés, et l’activité a pu reprendre. Par mesure de précaution, les mêmes modifications ont été apportées sur les installations de distribution de Sans plomb 98. Même s’il n’y a pas eu de fuite. Un bilan matière sera transmis toutes les semaines à l’inspection des installations classées. La surveillance de la nappe et la dépollution du site sont toujours en cours.