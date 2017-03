Malgré la pluie, des membres du personnel et des usagers ont manifesté en fin de matinée devant l’établissement dans le cadre de la journée d’action nationale de la Fonction publique, initiée par les Fédérations CGT, FO, Sud Santé et Action sociale. En cause : la dégradation constante de l’ensemble des services publics, notamment celui de l’accès aux soins et à la santé pour les usagers, mais aussi pour le personnel dont les conditions de travail se détériorent sans cesse comme le souligne Michel Deshayes, membre de l’union locale CGT de Saintes :

Au niveau national, une manifestation était prévue cet après-midi à Paris pour la défense et la sauvegarde des services publics rassemblant plusieurs milliers d’usagers et personnels.