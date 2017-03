Démissions en cascade autour de François Fillon. Son porte-parole Thierry Solère a jeté l’éponge aujourd’hui. De même que la sénatrice de la Charente-Maritime Corinne Imbert qui quitte l’équipe de campagne, mais aussi le député et président du Département de la Charente-Maritime Dominique Bussereau qui a déclaré « Nous sommes dans une spirale suicidaire ». Il appelle de ses vœux au retrait de François Fillon et à la candidature d’Alain Juppé. Le candidat Les Républicains à la présidentielle se retrouve de plus en plus isolé, alors qu’un rassemblement de soutien a lieu dimanche au Trocadéro à Paris. Plusieurs sympathisants de Charente-Maritime feront le déplacement, à l’image de Jean Reine qui rappelle que c’est son candidat qui est sorti vainqueur de la primaire. On l’écoute :

Jean Reine insiste également sur le fait que François Fillon n’est pas mis en examen et que le dossier n’est pas constitué, selon lui. Le candidat est toutefois convoqué le 15 mars devant les juges en vue de sa mise en examen.

A noter qu’une contre-manifestation est prévue ce dimanche également place de la République à Paris contre la corruption des élus et pour le respect du peuple, de la justice et de la presse.