Le syndicat, qui défend un certain modèle agricole, s’ouvre de plus en plus pour faire connaître sa réalité, ses enjeux et ses acteurs. Six thèmes guident son action : la nature, la qualité, la répartition, le développement local, la transmissibilité et l’autonomie. Autant de valeurs qui ancrent le paysan au niveau local, assure Jérôme Blauth, membre des Amis de la Confédération paysanne 17 :

Et pour aller plus loin, une soirée projection-débat est organisée ce soir à Tonnay-Charente. Autour du film « Sur les chemins de l’agriculture paysanne ». Un documentaire tourné et monté par les paysans eux-mêmes, sous la direction de l’association Marennes-Oléron TV. Rendez-vous à 20h30 au centre Richard. L’entrée est libre.