François Fillon ne lâche rien. Il s’en remet au peuple et annonce qu’il ne se retirera pas, selon les termes employés lors de sa déclaration ce midi, après avoir annuler dans la matinée sa visite au Salon de l’agriculture. Il a également annoncé qu’il est convoqué par les juges le 15 mars pour une éventuelle mises en examen dans l’affaire des emplois présumés fictifs concernant sa femme et deux de ses enfants. Mais François Fillon maintient sa candidature à l’élection présidentielle, dénonçant une enquête menée exclusivement à charge. Une décision logique pour la sénatrice de la Charente-Maritime Corinne Imbert :

Corinne Imbert qui avait soutenu Bruno Le Maire pendant la primaire de la droite et du centre. Ce dernier qui a démissionné cet après-midi de ses fonctions auprès de François Fillon.