La Charente-Maritime reste en alerte jaune vagues-submersions, orages et vents violents. Le risque demeure en raison des conditions météos attendues cette fin d’après-midi et du coefficient de marée élevé de 103 à 18h30.

Ce matin, aucun dégât n’a été signalé le long du littoral charentais, malgré le fort coup de vent qui a balayé le département, avec des rafales à plus de 100km/h. Un état des lieux des services de l’Etat et du Département a été fait. Sans signalement particulier.

A Saint-Trojan-les-Bains, sur l’île d’Oléron, il y avait quelques craintes du côté de la digue actuellement en construction, mais le chantier n’a absolument pas souffert comme en témoigne Didier Poupin, adjoint au maire en charge des travaux :

Aucune surcote non plus du côté du port comme a pu le constater un ostréiculteur local, Bruno Pattedoie, présent sur le site dès potron-minet :

Mais on reste très vigilant quand même au regard de la marée de ce soir avec un coefficient plus élevé que ce matin. On écoute Didier Poupin :

Une confiance partagée par le chef de chantier de la digue, Antoine Lopez :