Dans un contexte de grandes marées, la conjonction de niveaux marins élevés et de fortes vagues entraînera un risque d’inondations sur les parties basses ou vulnérables du littoral pour la pleine mer de ce soir à 18h, avec des vagues de 7 à 8m entraînant des surcotes de 80 cm.

Côté ciel, le temps restera fortement perturbé ce matin avec des averses localement orageuses, accompagnées de grêles et des vents d’ouest soufflant jusqu’à 110 km/h. ça évoluera vers un temps plus clément en fin de journée avec de belles éclaircies mais les vents souffleront encore jusqu’à 85km/h.

Force 5 beaufort au large, mollissant 4 en soirée. Des rafales à 50 noeuds à la mi-journée. La mer sera très agitée. Prochaine marée haute à 18h29 avec un coefficient élevé de 103.

C’est stable côté mercure avec 9 à 10° ce matin. Comptez 11° cet après-midi à Saintes et Royan, 11 à Marennes, Oléron et LR. 12 à Surgères.