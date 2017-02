Le littoral charentais placé en alerte orange par Météo France, en raison du risque de vague-submersion, comme six autres départements de la façade atlantique. La vigilance sera active dès le nuit prochaine, de 4h du matin à 21h demain mardi. Des vents violents d’Ouest, avec des rafales à 110km/h demain matin, conjugués à des coefficients de marées élevés, 102 demain à 5h40 et 103 peu avant 18h, favoriseront la montée du niveau de la mer. Sous l’effet de la houle, les vagues pourront atteindre 6m50.

Sept ans, jour pour jour, après Xynthia, l’épisode attendu demain a de quoi raviver de mauvais souvenirs. Le 27 février 2010, la tempête avait fait 49 morts dont 12 dans notre département, en raison de la montée des eaux. D’autant que le risque est encore bien présent en Charente-Maritime. Si le plan digue actuellement en cours permet aujourd’hui d’être à un niveau de défense largement supérieur à cet épisode tragique, il n’en reste pas moins que certains sites sont encore très fragiles, notamment ceux où les travaux sont en cours de réalisation comme l’explique Lionel Quillet, vice-président du conseil départemental et président de la Mission littoral :

Lionel quillet qui attend avec impatience la fin des travaux prévus pour 2020. Des travaux engagés sur divers sites du littoral charentais. Le point avec Lionel quillet :

Et la préfecture a lancé un appel à la vigilance, en rappelant les consignes de sécurité à respecter en pareille situation : évitez de circuler en bord de mer, évitez les axes inondés ou les routes exposées, fermez les portes, fenêtres et volets si vous habitez sur le front de mer, protégez vos biens et surveillez la montée des eaux. Ne pas effectuer de sortie en mer, ni pratiquer de sport nautique. S’éloigner des jetées et des fronts de mer.

Et sept ans après la catastrophe de Xynthia, un hommage a été rendu aux victimes à La Rochelle, avec l’organisation d’une cérémonie de marquage des arbres. Ceux du Vieux port qui ont été peints en bleu pour symboliser le niveau d’eau atteint lors de la tempête.