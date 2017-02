Ils vont démarrer cette année. La tâche est grande, puisque l’ensemble des voies va être renouvelé entre Saintes et Saujon. Ce qui inclut les rails, les traverses et les ballasts. Entre Saujon et Royan, il s’agit du remplacement des traverses. Le coût total du projet est estimé à 35 millions d’euros. Cette opération doit ainsi permettre d’assurer la pérennité de ce tronçon. Elle vise aussi à supprimer les ralentissements en relevant la vitesse des trains à 140 km/h, ce qui ne pourra se faire qu’une fois la voie électrifiée. Mais cette étape ne viendra que plus tard. Ce dont s’agace le député-maire de Royan Didier Quentin :

Conséquence de ces travaux, la ligne Saintes-Royan sera fermée du 6 novembre 2017 au 6 avril 2018. Mais les installations ferroviaires en gare de Saujon seront maintenues pour faire circuler le Train des Mouettes. Pour terminer, SNCF réseau annonce étudier la mise en accessibilité de la gare de Royan.