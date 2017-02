Un démarcheur contacte en ce moment les commerçants de la ville pour leur vendre des espaces publicitaires afin de figurer sur le nouveau plan de la Ville. Or, à ce jour, aucun partenariat, ni avec la mairie ni avec la ville, n’a été engagé en ce sens. En outre, la mairie n’a pas commandé de nouveaux plans. L’Union des commerçants, artisans et industriels lance un appel à la vigilance, et à s’informer avant de signer tout contrat. Le cas échéant, les entreprises ont 14 jours pour se rétracter, et 12 mois si elles n’ont pas été informées du droit de rétractation.