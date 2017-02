Le 27 février 2010, la tempête avait fait 49 morts dont 12 dans notre département, en raison de la montée des eaux. Des travaux de protection du littoral ont bien été engagés depuis, mais ils restent insuffisants, et certaines zones demeurent fragiles comme à Fouras où le chantier est suspendu, et à Charron où le projet de digue Nord est toujours à l’arrêt. Alors qu’un risque de vague-submersion est annoncé pour demain, avec un fort coup de vent et des coefficients de marée élevés. 102 à 5h40 demain matin, et 103 peu avant 18h.