Le feu s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche, rue du port, à Terre et mer chantier. Un bâtiment de production et de stockage de fournitures ostréicoles. 29 sapeurs-pompiers sont intervenus sur place pour maîtriser l’incendie qui menaçait un bâtiment voisin. Les dégâts sont importants, et l’association la Navicule bleue d’Arvert qui gère le site doit trouver rapidement un autre local pour poursuivre son activité de tri et de recyclage des poches d’huîtres du bassin Marennes-Oléron. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.